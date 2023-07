St-Leu : Un appel pour retrouver le chien Tupac, disparu avec son plâtre

Elle cherche désespérément son pinscher noir, prénommé Tupac, depuis le 17 mai dernier. “Il a disparu dans notre cour, alors qu’on était juste à côté. Il venait de sortir d’une opération, et il avait encore d’autres rendez-vous”, détaille Priscillia, sa propriétaire.



“Tupac était encore en convalescence quand ça s'est produit. Avec mon compagnon, nous avons fait le tour, et nous sommes sûr qu’il n’a pas pu partir de lui-même”, poursuit la jeune femme. L’animal est pucé avec un collier, et n’est pas agressif. N’hésitez pas à contacter sa propriétaire si vous l’apercevez.