St-Leu - Travaux de modernisation des eaux usées : mise en place d’un alternat de circulation à l'entrée Sud de la RN1A

Du lundi 26 juin au vendredi 30 juin, d'importants travaux sur la RN1A vont nécessiter la mise en place d’un alternat au niveau du S’center entre 7h30 et 15h.





En raison des épreuves du brevet des collèges qui se tiendront les 26 et 27 juin, une attention particulière sera portée pour faciliter le passage des élèves du centre-ville vers Piton Saint-Leu. Lundi et mardi le sens de circulation Nord/Sud (Saint-Denis/Saint-Pierre) sera favorisé. À partir de mercredi à vendredi, le sens de circulation Sud/Nord (Saint-Pierre/Saint-Denis) sera privilégié.





Si vous souhaitez vous rendre au centre-ville à partir de Stella (RD11), nous vous conseillons d'emprunter la sortie RD12 « les Colimaçons » comme alternative.





Durant la durée de ces travaux, la Route des Tamarins sera l’axe à privilégier.





Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration pendant cette période de travaux.