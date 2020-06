Municipales 2020 St-Leu : Sylvie Comorassamy interpelle le préfet sur " l'illégalité " du second tour

Sylvie Comorassamy, soutenue par Thierry Robert, persiste et signe. Elle ne participera pas au second tour des municipales malgré les 16,1 % des voix obtenues. "Ce n'est ni un abandon, ni un manque de respect" assure-t-elle mais pour des raisons "d'illégalité" dont elle a fait part par courrier au préfet hier. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 09:56