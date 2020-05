St-Leu: Réouverture des services communaux le 11 mai 2020

La Ville de Saint-Leu met tout en œuvre pour une reprise sécurisée et efficace de ses services.

Dans le cadre du déconfinement à compter de ce lundi 11 Mai 2020, la Ville de Saint-Leu a mis en place un Plan de Reprise d'Activités (PRA), validé par le CHSCT le 6 mai 2020.



Le PRA porte sur différents points, notamment : l'aménagement des espaces, la protection des agents via solution hydro-alcoolique et masques, le renforcement de l'accueil physique et téléphonique ou encore le suivi du respect des gestes barrières.

Cette procédure doit permettre la gestion de la reprise dans les meilleures conditions, à la fois pour les agents de la collectivité que pour les administrés.

Ainsi, tous les agents de la collectivité sont appelés à reprendre leur poste de travail, dès ce lundi 11 Mai 2020.