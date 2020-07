St-Leu : Réouverture de la piscine municipale

La piscine municipale de Stella rouvre au public à compter de demain mercredi 22 juillet 2020. Covid-19 oblige, le protocole sanitaire impose la distanciation physique & l’obligation de porter un masque à l’accueil et dans les vestiaires avant l’entrée dans l’eau.



ATTENTION, désormais, vous ne pouvez pas accéder à la piscine sans avoir préalablement réservé votre place par téléphone au 0262 965 900 pour un créneau d’une heure du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30.



Port du masque indispensable à l’accueil, dans les vestiaires et avant l’entrée dans l’eau. Merci de respecter le protocole sanitaire mis en place pour vous protéger. Réservez d’ores et déjà votre sortie à la piscine au 0262 965 900 (nouveau numéro de téléphone).