St-Leu: Relâcher en mer de la tortue caouanne Karine sous les yeux de petits spectateurs

La tortue caouanne Karine a été relâchée en mer. La jeune tortue avait été récupérée par le centre de soins de Kélonia en décembre dernier et opérée pour enlever l’hameçon qu'elle avait avalé.



Ce mardi, les lauréats du concours des Journées des Tortues Marines 2018 ont été conviés au relâcher. La tortue caouanne devrait poursuivre son chemin jusque sur les côtes de la péninsule arabique où elle restera jusqu'à sa maturité sexuelle et pourra s'y reproduire, indique Kélonia.



"Les données des Balises Argos des tortues caouannes associés à des modèles de dérive passive réalisés par Kelonia, Ifremer, CLS Argos et l'Université de Oman, ont ainsi montré que les tortues caouannes nées sur les plages de Oman vont dériver durant plusieurs années dans l'océan Indien, longeant l'Inde et l'Indonésie, puis l'Ouest de l'Australie". Elles entrent ensuite dans les eaux réunionnaises lorsqu'elles pèsent 30 à 60kg puis continuent leur migration en remontant les côtes Est africaines pour revenir se reproduire sur les plages où elles sont nées. "Un périple de plusieurs dizaines de milliers kilomètres qui dure certainement près de 10 ans voire plus", ont expliqué les animateurs aux enfants et parents présents.