St-Leu : Louer une salle des fêtes va coûter jusqu'à 20 fois plus cher

Mauvaise surprise pour les Saint-Leusiens qui avaient prévu d’y célébrer un événement, les tarifs à la location des salles communales s'envolent à compter de l'an prochain. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 15:04

Mariage, baptême, communion, anniversaire, ou encore dîner dansant, pour leurs manifestations, les Réunionnais peuvent de nouveau investir les salles des fêtes municipales.

La ville de Saint-Leu dispose de plusieurs salles communales à louer, parmi lesquelles la Salle du Foirail, pouvant accueillir 600 personnes. À 50 euros la soirée, c’est celle-ci que choisit Lizzy pour y célébrer son mariage, avant de devoir reporter l’événement en raison de la pandémie.

Alors que depuis quelques semaines les mesures interdisant ce type de manifestations sont levées, le couple se penche de nouveau sur l’organisation du grand jour pour 2022. C’est la douche froide. La municipalité leur annonce un nouveau tarif pour la location de la salle. Une somme qui fait bondir Lizzy. Le tarif affiché est cette fois de 1000 euros, soit vingt fois plus cher que l’an passé.

Les deux autres salles communales connaissent elles aussi une augmentation des tarifs. Pour la salle de la Chaloupe ainsi que la Maison de quartier du Plate, il faudra débourser 800 euros à partir du premier janvier prochain, contre 50 euros jusqu’à la fin de l’année.

Ces nouveaux tarifs ont été adoptés en conseil municipal en septembre dernier, une mesure prise parmi d’autres par la municipalité pour éviter le pire en matière de budget. Les Conseillers municipaux ont aussi revu les tarifs pour les réceptions familiales dans les maisons de quartiers, les accueils de loisirs sans hébergement et les emplacements sur le marché forain. Pour chacun de ces services, il a été recherché une tarification plus juste par rapport au service rendu, au prix pratiqué à l’échelle de l’île, dans d’autres communes ou encore dans le privé.