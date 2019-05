St-Leu: Le "Simtyer Misouk" expliqué aux Réunionnais ce vendredi

Ils continuent leur action pour la sauvegarde du patrimoine historique. Les membres du collectif "Simtyer Misouk" organisent ce vendredi après-midi une visite du cimetière situé au sud de Saint-Leu, et notamment de sa partie baptisée "Simtyer Misouk", à partir de 17 heures.Ce cimetière a été créé en 1791, avec une séparation : "un côté pour les blancs, l’autre pour les libres de couleurs", nous expliquait Gilles Gérard, anthropologue et historien, en août dernier . À partir des années 1820, les libres de couleurs ont pu rejoindre le cimetière des blancs. Après l’abolition de l’esclavage, tous les citoyens ont pu y être enterrés, exceptés les non-chrétiens (engagés chinois, indiens, africains, malgaches, peut-être aussi polynésiens).Il y a une dizaine d’années, la moitié du cimetière destinée aux non-chrétiens a disparu, au profit d’un agrandissement du cimetière "collectif". D'où l'inquiétude et la vigilance de ces passionnés, qui souhaitent le faire inscrire au titre des monuments historiques pour le préserver."Le dossier a été déposé en mars dernier à la DACOI. Nous attendons la réponse définitive. Le faire classer permettrait aussi d'engager d'autres recherches pour aller plus loin", explique Frédéric Amany, membre du collectif. "Il est nécessaire de pouvoir connaître l'histoire et de réhabiliter les injustices, car des traitements différents étaient réservés [selon l'origine des personnes enterrées]". Une audition a en outre été demandée à la mairie, mais est restée sans réponse.Le collectif sera sur place dès 14 heures. Une vidéo de 10 minutes sera projetée à 18 heures, suivie d'un débat.