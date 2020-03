A la Une .. St-Leu : La chute de Thierry Robert ouvre l'appétit de nombreux candidats

Maire sortant: Bruno Domen



Candidats déclarés: Karim Juhoor (Union saint-leusienne), Joël Pontalba (Ensemble préparons l'avenir), Bruno Domen (Avec vous, pour Saint-Leu), Giraud Payet (Rassemblement citoyen pour Saint-Leu), Dimitri Rangama-Petchy (Leu rassemblement pour Saint-Leu), Sylvie Comorassamy (Mi aim Saint-Leu 2020), Gérard Indiana (Tradition et ambition pour l'avenir de Saint-Leu), Sandrine Lambert-Mareuil (Ker Domoun), Thérésien Mouny-Latchimy (Le renouveau avec Thérésien Mouny-Latchimy ), Johan Guillou (Leu Réveil).



Faisant partie du TCO, la commune de Saint-Leu compte 33 697 habitants et est gérée depuis septembre 2017 par Bruno Domen, ex-poulain de Thierry Robert, celui ci ayant été rendu inéligible pour une durée de trois ans par le conseil constitutionnel suite à des manquements à ses obligations fiscales.



Dans une toute autre approche, Bruno Domen a mis fin aux "rancoeurs passées pour aller de l’avant" avec la Région comme il l’a déclaré lors de son grand meeting du 24 janvier dernier. Pour preuve, l’édile saint-leusien est soutenu pour ce scrutin par Didier Robert en personne, chose encore impensable il y a trois ans.



Même si le spectre de Thierry Robert plane toujours sur cette élection et malgré ses envies de retour à la mairie, les autres candidats en présence, hormis Sylvie Comorassamy (conseillère municipale de la majorité, soutenue par l’ancien parlementaire ) se bousculent au portillon pour proposer une alternative à l’ancien patron du LPA en tournant la page des années Robert.



Résultats 2014 (1er tour)



Inscrits: 24 482

Votants: 17 687

Blancs et nuls: 741

Participation: 72,24%

Exprimés: 16 946

Candidats

Voix

% exprimés

Thierry Robert (LPA)

12 629

74,52

Jean-Luc Poudroux (Droite unie)

3 247

19,16

Daniel Hoarau (PS)

1 070

6,31

Nicolas Payet Lu 71 fois





