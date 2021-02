A la Une . St-Leu : L’autre version du litige entre jet-skis

Dépossédée de son agrément, la société Leu Jet Aventure reprochait à son concurrent de jouir d’un monopole. Une accusation qui fait bondir le gérant de la société Funky-Jet, établie à Saint-Leu depuis 2012. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 14:41 | Lu 1312 fois





Pour mémoire, un agrément pour une durée d'un an avait été délivré à la nouvelle entreprise de location de jet-skis en juillet dernier, avant qu’un non-renouvellement soit décidé au mois de décembre suite à un changement de moniteur. Une décision que contestait le directeur général, Fabien Lerpelier. "La société a bénéficie d’une largesse administrative lorsqu’elle a reçu l’agrément. L’avis du TCO aurait dû être suivi par la DMSOI", estime Samir Lebon.



Deux éléments étaient en effet mis en avant dans l’avis défavorable de la régie des ports du TCO : des nuisances dénoncées par des usagers du port, et un dimensionnement du port ne permettant pas d’accueillir une deuxième base de jet-ski. Un avis qui reflète celui de la plupart des usagers du port, estime le gérant de Funky-Jet. À ses côtés, des plaisanciers confirment ses propos, déplorant notamment l’obstruction de la cale de mise à l’eau. "Ils ne respectent rien, mettent le bazar sur le port", s'agacent des pêcheurs.



La décision de non-renouvellement annulée



De son côté, le moniteur qui a quitté l'entreprise Leu Jet Aventure assure n'avoir subi aucune pression et souhaite faire une mise au point : "Je n’ai été menacé par personne. Je suis parti parce qu’il y avait un manque de professionnalisme, un manque de volonté de bien faire". Pour lui, les conditions de sécurité n’étaient d’ailleurs pas réunies. "Normalement les départs se font depuis le ponton ou depuis la plage. Partir depuis une cale est interdit. En tant que moniteur diplômé, j’aurais été le seul responsable en cas de problème", ajoute celui qui a préféré présenter sa démission.



Mais au-delà de ces problématiques, la capacité d’accueil du port vient clôturer le débat, estiment-ils. "Je ne cherche pas à protéger mon business. Mais le port ne peut accueillir qu’une seule activité", affirme Samir Lebon. Et de faire remarquer : "Les contraintes environnementales imposent également de ne pas sur-développer ce genre d’activités".



