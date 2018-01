A la Une .. St-Leu: L'Apolonia (enfin) prêt à entamer sa "renaissance"

Enfin. Après une dizaine d’années d’abandon, l’hôtel Apolonia devrait renaître de ses cendres. L’établissement racheté par le groupe Opale à Abdoul Cadjee s’apprête à devenir une résidence touristique d’apparts-hôtels, après plusieurs projets avortés depuis le départ du groupe Nouvelles Frontières en 2005. Un établissement 4 étoiles rebaptisé Santa-Aplonia, premier nom donné à La Réunion sur les cartes maritimes au XVIème siècle. Les travaux lançant cette "renaissance" doivent débuter dans quelques jours, pour 16 à 18 mois.



"Toutes les conditions sont désormais réunies. Nous sommes très heureux, d'autant plus que cela s'est fait dans un délai bref depuis le rachat, qui a eu lieu il y a un an", se félicite Sébastien Dumesgnil, président du groupe Opale. "Les financements sont obtenus, nous avons un accord de crédit", annonce-t-il.



Alors que ces appart-hôtels sont soumis aux investisseurs depuis le salon de la maison de 2017 - avec des tarifs allant de 130.000 euros pour un T1 à 499.000 euros pour un T4 -, près de 80% ont d'ores et déjà trouvé preneur. "C'est un véritable succès commercial", décrit le président, précisant que "100% des investisseurs sont réunionnais". Une fois la réhabilitation terminée, c'est la société Guest-Trotter, chargée de l’exploitation, qui prendra les rênes.



À partir de 75 euros la nuit



"Il y aura environ 150 lits, répartis dans 100 appartements allant du T1 au T4, sur une surface de 5000 m2", détaille Jacques Tanguy, le directeur général. Un projet qui représente 10 millions de travaux, et 2 millions pour le mobilier. "Il y a une volonté d'être respectueux de l'environnement", tient-il à souligner. Des prises pour les voitures électriques seront d'ailleurs installées. Côté look, la résidence située face à l'océan, à proximité immédiate du port de Saint-Leu, devrait s'habiller d'un style "ethnique chic aux couleurs du lagon".

Les tarifs à la nuit débuteront à 75 euros pour un studio. Ce qui, selon le groupe, permettra à "une cible qui ne peut pas se payer l'hôtel d'aller en vacances à Saint-Leu".



Alors que 35.000 nuitées chaque année sont attendues, les retombées économiques pour le territoire sont estimées à 8 millions d’euros par an.



Les commerçants ravis



De quoi ravir la municipalité. "La commune a souffert de l’abandon de cet établissement. Ce projet, devenu réalité, vient compléter notre démarche de développement de la ville", indique Pierre Guinet, représentant le maire. Alors qu'une quinzaine de personnes seront affectées au fonctionnement de la résidence, le député Thierry Robert exprime quant à lui son souhait de voir les Saint-Leusiens privilégiés pour l'accès à ces postes.



Comme les élus, les commerçants du centre-ville attendent depuis longtemps cette réhabilitation, perçue comme une véritable aubaine. "Il y aura un impact positif pour le centre-ville", se réjouit en effet le président de l’association des commerçants de Saint-Leu. "Il y aura plus de 150 personnes en plus par jour dans les rues, soit 50.000 personnes par an, ce qui correspond à peu près à la population saint-leusienne". Si certains d'entre-eux subiront des nuisances le temps des travaux, pour le président du groupe Opale, "c'est le prix à payer pour retrouver la splendeur de ce bâtiment".



La livraison est prévue au début du troisième trimestre 2019. Marine Abat - marine.abat@gmail.com





