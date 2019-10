A la Une . St-Leu : Karine Nabenesa refuse d'être la candidate de Thierry Robert





Directrice générale adjointe des services à la mairie de Saint-Leu, elle a également occupé les fonctions de directrice de Cabinet et elle a été élue conseillère régionale sur la liste du LPA.



Dernière preuve de cette confiance, c'est à elle que Thierry Robert avait souhaité confier les rênes du LPA après qu'il en ait quitté la présidence. Devant son refus, il s'était résigner à la transmettre à Bruno Domen. Avec le résultat que l'on sait.



Depuis quelques semaines, la rumeur courait que Karine Nabenesa pourrait être candidate aux municipales de Saint-Leu. Soit comme tête de liste, soit sur la liste de Thierry Robert, si tant est qu'il puisse être candidat, ce qui est matériellement impossible.



Celle qui a aujourd'hui démissionné de son poste à la mairie de Saint-Leu pour rejoindre les rangs de la CINOR à Saint-Denis, vient de faire une mise au point au vitriol sur sa page Facebook, confortant en cela son image de "Dame de fer".

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs circulent autour de ma présence aux municipales à Saint-Leu et encore plus depuis l'annonce de Thierry Robert de vouloir être présent en 2020...



Je souhaite avec ce post clarifier la situation et répondre aux nombreux Saint-Leusiens qui me sollicitent.



NON,je ne serai pas, comme certains le supposent, la candidate de Thierry Robert. J'ai refusé sa proposition.



J'aime sincèrement Saint-Leu et je déciderai, le moment venu, d'être présente ou en soutien, en fonction des projets qui seront proposés.



Une chose est sûre, si je suis présente aux municipales, cela sera pour continuer à construire Saint-Leu et non pour être l'instrument d'hommes politiques aveuglés par la seule volonté de faire perdre...

La charge est terrible à l'encontre de l'ancien député-maire de Saint-Leu qu'elle n'hésite pas à qualifier d'"homme politique aveuglé par la seule volonté de faire perdre"...



Notons qu'elle n'écarte pas l'hypothèse "d'être présente ou en soutien, en fonction des projets qui seront proposés", "pour continuer à construire Saint-Leu".



Pierrot Dupuy







