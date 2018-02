St-Leu: Ivre, il frappe son amie à coups de couteau

Déjà condamné pour violences avec arme, un St-Leusien de 27 ans a, hier, été condamné à 18 mois de prison ferme pour les mêmes faits. L’agression est survenue samedi soir dernier à Piton St-Leu.



Ivre, il débarque chez une amie pour lui réclamer des cigarettes. Le ton monte, l’individu se saisit d’un couteau et frappe cette dernière au crâne, indique la presse écrite. La jeune femme s’en tire avec quelques points de suture.



Jugé en comparution immédiate devant la juridiction de St-Pierre, le mis en cause a également écopé de 6 mois avec sursis et de l’interdiction de porter une arme avant d’être conduit en prison à l’issue de l’audience.