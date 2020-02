A la Une ... St-Leu: Il retourne en prison pour avoir volé 10 euros sous la menace et avec violence

Un jeune homme de 26 ans, logé chez sa marraine à l’Étang St-Leu, s’en est pris au petit ami de l’une de ses cousines vendredi 10 janvier dernier.



Ivre, il lui a d’abord demandé de l’argent. La victime refuse, mais accepte, envahie par la peur, de conduire le belliqueux à St-Leu. Sur le trajet, sous la menace et les coups, ce dernier obtient 10 euros, mais pas la carte bleue. Plus tard dans la nuit, il a également été impliqué dans une bagarre qui a éclaté dans une discothèque de St-Gilles.



Ce lundi après un renvoi, le jeune homme a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de St-Pierre. Tour à tour agressif, passif, ou taiseux sur sa situation familiale, son comportement face aux juges ne rassure pas. Selon lui, la victime a été faible, aurait dû réagir et se "mesurer" à lui.



Six mentions figurent à son casier pour des faits de conduite en état d’ivresse ou sous stupéfiants, des faits de violences, outrages ou encore menaces.



Sorti de prison en novembre dernier, le jeune homme de 26 ans y est retourné à l’issue de son procès pour deux ans et cinq mois, le sursis d’une précédente affaire ayant été révoqué. PB Lu 392 fois







Dans la même rubrique : < > EDF Réunion dément la suspicion de coronavirus chez l’un de ses salariés Coronavirus: Aucun des Français rapatriés dans le second avion n'est infecté