St-Leu: Il profite des concerts aux rondavelles pour toucher le sexe des jeunes femmes

Lui n’est pas là pour les concerts. Il profitait de cette affluence le dimanche soir aux rondavelles de St-Leu pour laisser libre cours à ses plus bas instincts.



Un homme de 28 ans a, hier, été mis en examen et écroué pour avoir touché et pénétré avec ses doigts des jeunes femmes qui s’étaient isolées pour uriner, indique le Quotidien.



L’homme qui était surveillé depuis quelques temps par les gendarmes, patientait sur le parking jusqu’à ce qu’une jeune femme s’éloigne. Il arrivait ensuite par derrière pour lui toucher les parties intimes. Le mis en cause a été interpellé dimanche alors qu’il s’apprêtait à agir.



Cinq victimes sont pour le moment identifiées et des plaintes ont été déposées.



Face au juge des libertés et de la détention, il a nié les viols mais reconnu trois agressions sexuelles.



Déjà connu de la justice pour le même type de faits, il a été conduit en prison en attendant la poursuite de l’enquête.