A la Une .. St-Leu: Des enfants intoxiqués par des produits chimiques dans leur école





La mairie avait fermé l'école mardi, après cet incident pourtant prévisible. Dans un communiqué, la mairie affirmait que des "odeurs" avaient "incommodé" des petits. Doux euphémisme pour une belle intoxication à un produit chimique dangereux, dont la mairie précise que la fiche technique est disponible auprès de la directrice de l'école.



Hier, la ville de Saint-Leu organisait une visite de contrôle, avec des membres du service de la Vie éducative, de l'inspection de l'Education nationale et du comité de parents d'élèves. A l'issue de la visite, le rectorat et les services de la ville déclaraient que tout était en ordre pour recevoir de nouveau les élèves ce jeudi matin.



Mais ce matin, plusieurs élèves ont été victimes de malaises et cette fois, la directrice a appelé les secours, respectant enfin les consignes à suivre en pareil cas. Le SMUR, les pompiers et les gendarmes sont sur place. Le maire Bruno Domen s'est lui aussi déplacé, il déclare l'école fermée aujourd'hui et demain vendredi 16 novembre.

