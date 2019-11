St-Leu: Christophe Mulquin ne sera pas aux côtés de Thierry Robert pour 2020

Dimanche 27 octobre, je suis apparu aux côtés de Thierry Robert lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé sa candidature aux élections municipales de mars 2020.



Après réflexion, et pour des raisons personnelles que je n’ai pas à développer, je souhaite informer la population saint-leusienne que je ne serai en définitive présent sur aucune liste pour les prochaines élections municipales.



Après m’être totalement impliqué sur cette mandature, le temps est venu pour moi de prendre du recul. En effet les travaux que j’ai impulsé dans le cadre de ma délégation concernant essentiellement la réduction du risque requin sont maintenant bien avancés et je souhaite que la prochaine municipalité les poursuive jusqu’à leur terme.



Je remercie tous les collègues élus et tous les administratifs avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au sein de la collectivité.



Je souhaite le meilleur pour la ville de St Leu et les Saint-Leusiens, auxquels je reste profondément attaché.



Christophe Mulquin, Conseiller municipal de Saint-Leu