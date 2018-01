St-Leu : Bruno Domen demande l'appui des maires pour le classement de la commune en état de catastrophe naturelle

Après le passage de Berguitta, Bruno Domen sollicite les associations des maires. Le maire de Saint-Leu a écrit ce lundi 22 janvier 2017 aux présidents de l’association des maires (AMD) et l’association des maires de La Réunion (AMDR), Jean-Claude Lacouture et Stéphane Fouassin, afin "d’appuyer" et de "soutenir" les demandes communales de reconnaissance et l’état de catastrophe naturelle."Un classement rapide des communes en catastrophe naturelle permettra le déblocage de fonds d'urgence et pour les familles, une meilleure prise en charge de leurs indemnisations auprès des assureurs", écrit le maire de Saint-Leu sur la page Facebook de la commune Les courriers joints à Stéphane Fouassin et à Jean-Claude Lacouture :