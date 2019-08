St-Leu : Bénédiction mondiale de l’utérus ce jeudi

À l’occasion de la pleine lune ce jeudi 15 août, l'institut Kaz Éveil invite les femmes à une séance de bénédiction de l’utérus sur la plage.



La bénédiction de l’utérus est un mouvement mondial créé par Miranda Gray, une "guérisseuse" spécialisée dans les thérapies alternatives pour les femmes et auteure de plusieurs livres sur le sujet.



À travers un exercice de méditation, l’événement appelle à l’éveil des "énergies féminines" pour inviter les femmes à entrer dans un "nouveau cycle".



Ces cercles de femmes sont gratuits et ouverts à tous.



"Cette harmonisation à la Bénédiction de l’utérus est un simple cadeau – un cadeau pour chaque femme qui voudra le recevoir, quels que soient son âge et son expérience – un cadeau d’énergie qui apporte guérison à notre féminité, à notre utérus et ses cycles, à notre créativité et fertilité, à notre sexualité et spiritualité."