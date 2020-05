Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu St-Leu : Annulation des "mercredi jeunesse" et des centres aérés

Considérant la situation épidémique actuelle, les risques qui y sont liés, la nécessité de préserver la santé à la fois des enfants ainsi que du personnel et l’impossibilité d’appliquer le strict protocole sanitaire imposé, la Ville de Saint-Leu a décidé de la fermeture de ses établissements scolaires.



Consciente de la gêne occasionnée pour certaines familles (parents qui travaillent, familles monoparentales, etc.) et interpellée sur la question de la garde des enfants, la collectivité a bien entendu et compris les interrogations de certains parents. Malheureusement, les mêmes raisons qui n’ont pas permis l’ouverture des écoles, ne permettent pas la proposition d’une solution alternative.



C’est dans la même logique, que la Ville de Saint-Leu a décidé et informe les parents de l’annulation de toutes les activités « Mercredi jeunesse » et ce, pour la période allant du 20 Mai au 1er Juillet 2020.



Ces activités se déroulaient habituellement à l’école maternelle et élémentaire de Piton A ainsi qu’à l’école primaire de la Pointe des Châteaux.



Un remboursement au prorata est possible. Les personnes concernées sont priées de faire parvenir à la collectivité un courrier de demande de remboursement, accompagné de la facture relative au règlement des frais d’inscription et d’un RIB.



Ces éléments sont à transmettre par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Leu, Service Enfance jeunesse, 58 Rue du Général Lambert, 97436 Saint-Leu



Les conditions et modalités d’inscription aux activités « Mercredi jeunesse » pour le second semestre 2020 seront précisées ultérieurement.



La Ville de Saint-Leu informe également de l’annulation de l’ensemble de ses centres aérés prévus initialement pour les vacances de Juillet-Août.



Pour tout besoin d’information complémentaire, merci de prendre contact avec le service Enfance Jeunesse au 0262 71 11 36.





Dans la même rubrique : < > Attestation de fermeture des écoles de Saint-Leu Covid-19 : réouverture des services de la mairie de Saint-Leu en intégrant les mesures sanitaires