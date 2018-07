St-Leu: 2 motards pris en flagrant délit à 155km/h et 132km/h

Vendredi après-midi, les gendarmes ont réalisé un contrôle de vitesse et d'alcoolémie dans la ville de Saint-Leu.



Au cours de cette opération, ils ont contrôlé deux motards, qui roulaient à une très grande vitesse sur la RN1A.



Alors qu'elle est désormais limitée à 80km/h depuis le 1er juillet dernier, ces derniers ont été interceptés à 132 km/h et à 155km/h.



Les deux motards ont fait immédiatement l'objet d'une rétention de leurs permis de conduire.



Le second, qui roulait à plus de 50km/h au dessus de la vitesse légale autorisée, n'a pas pu repartir avec sa moto, qui a été immédiatement immobilisée et le restera pour une durée de 7 jours.



Ils devront également répondre de leurs actes prochainement devant la justice.