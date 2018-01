St-Leu: "10 ans de nuisances" à cause d'un tout-à-l'égout en proie aux vagues

"Cela fait 10 ans que nous subissons des nuisances". Bruno Lauret, associé de l'établissement "Leu pied dans l'eau" situé en bord de mer de Saint-Leu, à l’entrée nord, est excédé. La cause ? Le réseau du tout-à-l’égout posté à quelques mètres de sa structure touristique, exposé aux vagues. "Nous avons, logiquement, beaucoup de remontées négatives liées à cela", déplore l'hôtelier, citant de mauvaises odeurs ainsi que des nuisances sonores.



Alors que la dernière rupture de canalisation a eu lieu en mai dernier, le déplacement et la fixation d'un réseau provisoire vers l'amont de la plage (visant à réduire le risque de casse en cas de houle) a été réalisé au dernier trimestre 2017. Un aménagement qui a rendu nécessaire la mise en place d'un groupe électrogène. "C'est hallucinant qu'en 2017 on fasse encore du bricolage comme ça, ça n'a l'air de choquer personne", s'indigne Bruno Lauret. "Depuis, il y a un trou pour faire passer le tuyau, et les mauvaises odeurs, qui n'existaient pas avant, proviennent de là".