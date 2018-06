St-Joseph rejoint le Parc national de La Réunion

La commune de St-Joseph a, ce jeudi à Grand-Coude, signé son adhésion au Parc national de La Réunion. Durant trois ans, chaque partie s’est engagée à préserver la diversité des paysages, favoriser la biodiversité, valoriser le patrimoine culturel des Hauts ou encore développer l’économie des Hauts. Il s'agit de la dix-neuvième commune à y adhérer.



Un engagement qui aura nécessité 10 ans de travail "pour murir les projets", a déclaré Patrick Lebreton, maire de St-Joseph. "La commune a certains atouts qu’il faut mettre en valeur et ,nous Parc national, nous pouvons lui apporter une expertise pour que les projets puissent allier les enjeux de préservation de l’environnement et de valorisation du territoire", a ajouté Sylvie Moutoucomorapoullé, vice-présidente du Parc.



Le premier objectif est ainsi de valoriser le village de Grand-Coude situé en "porte de Parc". Un sentier reliant Grand-Coude au Morne Langevin sera ainsi réalisé par la ville avec une contribution du Parc à hauteur de 30 000 euros pour une assistance à la maîtrise d’ouvrage.



Le village accueille déjà de nombreux prestataires touristiques et producteurs. A cette occasion, le Labyrinthe En Champ Thé et la Maison de Laurina ont également intégré la marque Esprit Parc national, "symbole d’engagement et d’authenticité".