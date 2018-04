St-Joseph: la gramoune violée est décédée

La gramoune avait porté plainte le 12 avril dernier pour viol, alors qu'elle était à l'hôpital de Saint-Joseph. Ces faits remonteraient, quant à eux, au 5 avril dernier. Une enquête par le Parquet de Saint-Pierre, ainsi qu'une enquête interne, avaient été ouvertes, mais la dame de 70 ans "avait la sensation de se battre contre un mur".



Etant très malade et vulnérable, les enquêteurs n'avaient pas encore communiqué de résultats et continuent d'attendre les retours des analyses avant de lancer la moindre accusation. En attendant la gramoune avait été transférée à l'hôpital de Saint-Louis. Sont état s'était amélioré et elle avait pu rentrer à son domicile à la Plaine des Cafres, ce mercredi. Sa famille avait eu une très forte lueur d'espoir, mais la gramoune est finalement décédée dans la nuit de jeudi à vendredi, chez elle.



Sous le choc, une veillée mortuaire a eu lieu hier soir, vendredi. Son enterrement devrait se dérouler ce samedi à la Plaine des Cafres. Sa famille, et notamment, sa fille, souligne qu'ils vont continuer à se battre judiciairement pour elle. Ils déplorent notamment "un manque de communication avec les services concernés", souligne le Quotidien.