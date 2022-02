A la Une . St-Joseph et St-Philippe : Reconnaissance de l'état de calamité agricole suite aux fortes pluies d'août 2021

Les agricultures et éleveurs de Saint-Joseph et de Saint-Philippe ont jusqu'au 28 février pour remplir le dossier de demande d'indemnisation dans le cadre de la reconnaissance de calamité agricole suite aux intempéries de fin août 2021. Par NP - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 13:50

Reconnaissance de l’état de calamité agricole suite aux fortes pluies sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe les 27-28-29 août 2021.



Le ministre des outre-mer a autorisé l’intervention du fonds de secours pour indemniser les pertes agricoles engendrées par les fortes pluies qui ont touché les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe fin août 2021. Sur cette base, Jacques Billant, préfet de La Réunion a pris un arrêté de reconnaissance de calamité agricole le 20 janvier 2022.



Les imprimés de demandes d’indemnisation sont à retirer en mairie, auprès de la Chambre d’Agriculture ou des organisations de producteurs. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre du fonds de secours, les agriculteurs doivent :



- être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales,

- avoir déposé une déclaration de surfaces en 2021,

- Déclarer une perte de 13 % du chiffre d’affaires total et concernant 25 % de la production concernée.



Les pertes de fonds sont également éligibles sur la base des justificatifs qui seront fournis.



Les dossiers complets devront être déposés au plus tard le 28 février 2022 en mairie ou auprès de l’organisation de producteurs pour une transmission à la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF).