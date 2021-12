A la Une . St-Joseph : Une retraitée gagne 170.000 euros au Loto

Une Saint-Josephoise a gagné plus de 170.000 euros en jouant au Loto ce samedi. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 10:27

La Réunion a enregistré un nouveau gain au Loto lors du tirage du samedi 27 novembre. Une retraitée habitant à Saint-Joseph a remporté la coquette somme de 171.120 euros. C’est le point de vente "Le Sud Sauvage" qui a enregistré la prise de jeu.



L'heureuse gagnante joue régulièrement ses numéros fétiches au Loto et parfois un flash, rapporte la Française Des Jeux. Cette fois-ci, c'est avec une grille en flash que la chance lui a souri. La Saint-Josephoise a fait savoir qu'elle souhaitait en faire profiter ses enfants et ses proches. Le Père Noël est en avance pour elle.