St-Joseph: Une gramoune de 87 ans sexuellement agressée

L’histoire sordide s’est déroulée en février dernier à la clinique de St-Joseph. Alors qu’il vient rendre visite à sa belle-mère en compagnie de sa femme, un homme de 64 ans a sexuellement agressé une patiente.



La victime est âgée de 87 ans et est atteinte de démence, précise la presse écrite. L’homme a profité de la situation pour obtenir une fellation et mettre la main dans la couche de la gramoune avant que sa femme ne le surprenne.



Durant son audition, l’homme a avancé que la victime était consente. Ce jeudi, il a été condamné à un an de prison avec sursis et à une inscription au fichier des délinquants sexuels.