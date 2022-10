A la Une . St-Joseph : Une "GrainoTeK" inaugurée à la médiathèque du Sud sauvage

C'est une première dans l'île. Le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, entouré de ses élus et du botaniste Raymond Lucas, ont inauguré ce samedi la première "GrainoTeK" de l'île à la médiathèque du Sud sauvage. Mot formé sur le modèle de "bibliothèque", la grainothèque est un lieu où il est possible de déposer et échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes. Cette inauguration a aussi été l'occasion de procéder à la plantation de plants de bois d'Arnette endémiques en remplacement du faux bois d'Arnette.

"Le partage de semences est considéré comme un acte d'engagement citoyen. Il va de pair avec l'accès à la culture que permet la médiathèque. Ce nouveau service innovant et pour le moins original, est aussi un moyen de créer un espace de libre échange solidaire, basé sur la gratuité et le troc tout en développant des liens sociaux et en favorisant le développement durable et le jardinage pour tous", explique la municipalité saint-joséphoise.



Pour son maire, le partage des semences dans cette médiathèque est une réponse mais aussi "un acte d'engagement citoyen pour la planète" à l'heure où les grands groupes agro-alimentaires "brevettent des graines à l'image de Monsanto".



L'inauguration de cette GrainoTeK a également été l'occasion pour Patrick Lebreton d'officialiser la mise en service d'un espace "Facile à lire" au sein de la médiathèque saint-joséphoise, à destination des personnes en décrochage ou en difficulté de lecture et qui pourront retrouver une sélection d’ouvrages basée sur des critères d’accessibilité et de lisibilité dans la production éditoriale courante.



"Facile à lire est un outil pour faire bouger les lignes. La lecture n’est pas une pratique anodine ni facile, mais, elle est essentielle pour favoriser l’estime de soi, le partage avec les autres, l’enrichissement du vocabulaire", conclut Patrick Lebreton.