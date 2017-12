Société St-Joseph : Un prêt pluriannuel de 9 millions d’euros accordé

La Caisse des Dépôts et Consignations accorde un prêt pluriannuel de 9 millions d’euros à la ville de St-Joseph. La convention a été signée ce lundi en présence de Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph et Nathalie Infante, directrice de la Caisse des Dépôts et Consignations. Un prêt qui servira à l’équipement des différents quartiers de la ville.



L’accompagnement de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la réalisation du programme d’actions de la Ville vient par ailleurs couronner les efforts menés par la Collectivité dans le cadre d’une gestion rigoureuse, ayant permis en 2015 et en 2016, de réaliser une épargne nette de plus de 1 millions d’euros, réinjectés au profit d’un projet de territoire.



Retrouvez l'intégralité du communiqué de la mairie :



"Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph et Nathalie INFANTE, Directrice de la Caisse des Dépôts et Consignations viennent de cosigner une convention de prêt pluriannuelle de 9 millions d’Euros.



Depuis 2001, Saint-Joseph déploie, sur tout son territoire communal, un programme d’investissements ambitieux qui permet d’équiper les quartiers des Hauts et des Bas. Logements, sport, culture, jeunesse, senior, tous les publics et toutes les thématiques sont concernés.



Aux côtés d’équipements structurants telle que la Médiathèque du Sud Sauvage, inaugurée le 8 décembre dernier, les équipements de proximité prennent une place toute particulière dans le programme engagé. Les Maisons de Veillées, les Bassins d’apprentissage de Natation s’inscrivent dans le développement de nos quartiers. L’aménagement du territoire, c’est aussi la réalisation d’axes routiers majeurs tels que la Rue du Commandant Mahé, la nouvelle Rue Maury ou encore les futurs barreaux de liaison routier qui font le trait d’union entre le centre-ville et nos écarts, au départ de la Contournante de Saint-Joseph.



L’accompagnement de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la réalisation du programme d’actions de la Ville vient par ailleurs couronner les efforts menés par la Collectivité dans le cadre d’une gestion rigoureuse, ayant permis en 2015 et en 2016, de réaliser une épargne nette de plus de 1 millions d’euros, réinjectés au profit d’un projet de territoire. C’est un modèle de gestion à la fois rigoureux et vertueux, indispensable si la Collectivité veut mettre en œuvre un programme d’actions ambitieux et se voir renouveler la confiance du secteur bancaire.



Aujourd'hui, grâce au concours de la CDC et la contractualisation de ce contrat de prêt de 9 millions d'euros, Saint-Joseph se projette résolument vers un avenir où ruralité et modernité se conjuguent avec le développement harmonieux du territoire".





