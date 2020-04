Economie St-Joseph: Un deuxième marché de producteurs ce samedi 4 avril





La formule "drive" (véhicules et piétons) adoptée la semaine dernière sera reconduite. Les familles devront pré-commander leur panier (à 10€ et 15€). Le contenu des paniers (1 panier bio et propositions de plusieurs contenus types) sera disponible sur le site internet (

La Ville de Saint-Joseph soutient les producteurs dans cette démarche. Les commandes seront suivies par la Direction de l'Agriculture, de l'Artisanat et du Commerce.



Trois numéros d'appel pour les pré-commandes : 0692 08 35 41 ou 0692 08 35 47 ou 0262 35 71 93



Les lignes téléphoniques seront ouvertes vendredi 3 avril à 9h (pas d'appels pris avant) . Aucune commande ne sera prise par SMS.



Ces 3 lignes seront fermées dès épuisement des stocks.



Pour des raisons d'organisation, afin de limiter l'attente et de respecter au mieux les prescriptions sanitaires, il est demandé aux personnes de :

- précommander les paniers (dans la limite des stocks disponibles) ;

- de préparer l'appoint correspondant à sa commande (éviter les manipulations) ;

- et de respecter les recommandations en vigueur (distance de sécurité, ... )



La ville de Saint-Joseph informe de l'organisation de son 2ème marché des producteurs de Saint-Joseph ce samedi 4 avril, sur la place du marché forain de 8h à 11h.La formule "drive" (véhicules et piétons) adoptée la semaine dernière sera reconduite. Les familles devront pré-commander leur panier (à 10€ et 15€). Le contenu des paniers (1 panier bio et propositions de plusieurs contenus types) sera disponible sur le site internet ( www.saintjoseph.re ) et sur la page facebook de la ville de Saint-Joseph.La Ville de Saint-Joseph soutient les producteurs dans cette démarche. Les commandes seront suivies par la Direction de l'Agriculture, de l'Artisanat et du Commerce.Trois numéros d'appel pour les pré-commandes : 0692 08 35 41 ou 0692 08 35 47 ou 0262 35 71 93Les lignes téléphoniques seront ouvertes. Aucune commande ne sera prise par SMS.Ces 3 lignes seront fermées dès épuisement des stocks.Pour des raisons d'organisation, afin de limiter l'attente et de respecter au mieux les prescriptions sanitaires, il est demandé aux personnes de :- précommander les paniers (dans la limite des stocks disponibles) ;- de préparer l'appoint correspondant à sa commande (éviter les manipulations) ;- et de respecter les recommandations en vigueur (distance de sécurité, ... ) NP Lu 105 fois







Dans la même rubrique : < > Agriculture et pêche: Nouvelles modalités de vente de produits frais locaux La Possession: Maintien du marché forain ce samedi 4 avril