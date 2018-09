St-Joseph : Un couple d'adolescents roule sur un gramoune après lui avoir volé sa voiture

Des adolescents âgés de 15 et 17 ans ont été interpellés pour avoir tenté de voler et violemment agressé un gramoune de 67 ans. Les faits se sont produits dimanche dernier dans le centre-ville de Saint-Joseph alors que le sexagénaire patientait dans sa voiture avant l’ouverture de sa boucherie.



Les "Bonnie and Clyde péi", après une nuit bien arrosée chez un ami, sont à la recherche d’un moyen de locomotion afin de rentrer au Tampon. L’homme assis dans sa Peugeot 107, vitre ouverte, semble être la proie idéale.



L’agression a été particulièrement violente, décrivent les gendarmes sur leur page Facebook. La victime a reçu plusieurs coups au visage, a été jetée au sol avant que ses agresseurs ne lui roulent volontairement dessus. Le gramoune s’en sort avec une dizaine de jours d’ITT pour les coups reçus au visage. Par miracle, le passage de la voiture sur ses jambes n’a occasionné aucune fracture.



Le jeune couple a été rapidement confondu le lendemain, impliqué dans une autre tentative de vol au Tampon. L’adolescent de 15 ans et son amie de 17 ans ont avoué durant leur garde à vue. Ils seront jugés prochainement devant le tribunal pour enfants.