La grande Une St-Joseph : Son combat contre les nids-de-poule le mène jusqu’au tribunal

Ses lettres envoyées aux autorités depuis quelques années pour demander un meilleur entretien des routes restées vaines, Claude a franchi la limite en août 2019. L’homme est accusé d’avoir tagué le mur du stade municipal de St-Joseph et celui de la gendarmerie. Il est convoqué 23 juin devant le tribunal correctionnel de St-Pierre. Par PB - Publié le Dimanche 21 Juin 2020 à 17:48 | Lu 1174 fois

Le combat peut paraître insolite voire saugrenu mais Claude 69 ans est un passionné de voitures. Alors rouler sur des chaussées défigurées par des nids-de-poule, des bouches d‘égouts, des réseaux d’eaux ou d’électricité mal installés, l’excède profondément. Des déformations de la chaussée qui peuvent occasionner des dommages sur les voitures et des risques pour la sécurité des automobilistes qui tenteraient de les éviter, fulmine le retraité du BTP. "Beaucoup de gens passent dessus sans rien dire, moi je ne peux pas accepter. Sur la route, on a des devoirs mais aussi des droits", assure-t-il sûr de son bon droit.



Pneus percés, jantes bosselées, suspensions et directions endommagées…Depuis quelques années, à coups de lettres, il tente de se faire dédommager et d’alerter les autorités concernées au gré des nids-de poule qu’il rencontre sur son chemin. Communes, département, région… "Quand des travaux sont enfin faits et bien ça devient des plaies éternelles", lance-t-il.



Déjà ébranlé par des problèmes personnels, Claude a basculé dans la nuit du 28 août 2019. "Tous unis tous pourris, le maire, les gendarmes, le sous-préfet, ces corrompus. La même loi pour tous. Ils sont les représentants de l’ordre ou le désordre comment ne pas faire justice sois-même" est le message qui a notamment été inscrit sur plusieurs murs de la gendarmerie de St-Joseph et le mur extérieur du stade municipal. Après enquête, le retraité a été placé en garde à vue le 19 février. Mardi 23 juin, il devra se présenter devant le tribunal correctionnel de St-Pierre poursuivi pour des faits de dégradations volontaires. "Les radars sont toujours plus performants mais l’état des routes n’est toujours pas leur préoccupation", pointe-t-il. Pour l’aider à se défendre, Claude espère remplir les conditions nécessaires à l’aide juridictionnelle. "Sinon ce sera le pot de terre contre le pot de fer", craint-il.