St-Joseph : Réunion de crise autour de Patrick Lebreton

Suite aux fortes inondations qui se sont abattues sur sa commune, le maire de Saint-Joseph a réuni les élus et le personnel communal pour mettre en place le Plan communal de Sauvegarde. Par GD - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 16:15

Le communiqué :



Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph a tenu une réunion de crise avec ses élus et ses services afin de faire un 1er point sur les intempéries et leurs conséquences.



Tout le territoire a été touché avec des débordements de ravines, des radiers submergés, des routes coupées. Une évaluation détaillée est en cours avec le concours des agents et des différents services.



Une victime est à déplorer. Elle a été emportée par les eaux sur le secteur de la Marine de Vincendo.



Pour faire face à la situation et anticiper les besoins d’hébergement d’urgence des familles, le Maire a décidé de la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde. 5 centres d’hébergement seront prêts à répondre aux différentes demandes.