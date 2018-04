St-Joseph : Retrait de permis sur le champ pour un conducteur positif au cannabis

Les motards de la BMO de La Rivière St-Louis ont procédé hier à plusieurs opérations de contrôle de la vitesse sur la nouvelle portion de la déviation de Saint-Joseph (RN 1002).



Au cours de la matinée, deux usagers ont été contrôlés à plus de 100 km/h sur ce tronçon où la vitesse est limitée à 70 km/h. Les deux automobilistes sont repartis avec une amende de 90 euros et la perte de 3 points sur leur permis de conduire.



Plus tard à 19h15, un automobiliste de 22 ans, domicilié sur la commune, a été contrôlé à la vitesse de 133 km/h, vitesse retenue 126 Km/h. Il s'est vu retirer son permis sur le champ. En plus, le dépistage stupéfiants auquel il a été soumis s'est révélé positif au cannabis. La procédure d'immobilisation administrative du véhicule avec mise en fourrière pour une durée de 7 jours a été initiée à son encontre. Son véhicule VW Golf est reparti sur un camion de dépannage.



La déviation n'est pas une piste de "défoulement"



Presque simultanément, un quatrième automobiliste a été contrôlé à 106 km/heure, vitesse retenue 101 et s'est vu infliger les mêmes sanctions contraventionnelles que dans la matinée.



"Ce nouveau tronçon de route destiné à désengorger le centre ville de St-Joseph ne doit pas être considéré comme une piste de "défoulement" où tous les excès sont permis. Les nombreux piétons, cyclistes et cyclomotoristes qui empruntent cet axe et sa configuration en déclivité entrecoupée de ronds-points, le rendent particulièrement dangereux de nuit comme de jour", alerte la gendarmerie qui précise que "des contrôles seront très fréquents sur cet axe".