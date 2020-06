A la Une ... St-Joseph : Prises la main dans le sac en train de jeter des déchets dans la rivière Langevin

Deux femmes ont été prises sur le fait ce mercredi, alors qu'elles jetaient des ordures dans la rivière Langevin. Un témoin a vu la manœuvre et s'est empressé d'alerter les gendarmes en patrouille dans le secteur, relate la page Facebook Mont Saint-Jo. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 16:03 | Lu 284 fois

La gendarmerie de Saint-Joseph a ainsi pu sanctionner ce comportement. Les 2 personnes contrevenantes ont été contrôlées et verbalisées.



La gendarmerie de Saint-Joseph rappelle l'importance de la vigilance des riverains et le signalement instantané à ses services de ce genre d'incivilités qui permettent de sanctionner et rappeler la loi aux personnes indélicates.



Selon la loi, le dépôt sauvage d’ordures sur l'espace public et sur le terrain d'autrui (art. R.632-1 et 635-8 du code pénal) est une infraction au code de l’environnement, passible de 68€ à payer dans les plus brefs délais sinon une majoration sera appliquée.