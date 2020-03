A la Une ... St-Joseph : Patrick Lebreton pour la passe de quatre ?

Maire sortant: Patrick Lebreton



Candidats déclarés: Alin Guezello (Saint-Joseph notre fierté), Jeannot Lebon (Ensemble agissons pour demain), Patrick Lebreton (Saint-Joseph uni)



Faisant partie de la Casud, la commune de Saint-Joseph compte 37 629 habitants et est dirigée depuis 2001 par le socialiste Patrick Lebreton, qui a depuis créé Le Progrès 974.



Ville la plus australe de France, la commune a connu ces dernières années une profonde mutation, que ce soit en centre-ville ou en périphérie, avec l’ouverture par exemple du centre-commercial Les Terrass l’an dernier, un projet très attendu par la majorité de Patrick Lebreton, mais aussi de plusieurs zones d’activités.



Élu confortablement depuis 2001 au premier tour, le patron du Progrès compte sur son bilan pour rempiler pour un quatrième mandat mais aura face à lui deux autres candidats: Jeannot Lebon et Alin Guezello. Ce dernier, battu en 2014, compte sur un effet d’essoufflement de Patrick Lebreton, à qui il grapille des voix élection après élection.



Résultats 2014 (1er tour)



Inscrits: 28 374

Votants: 22 123

Blancs et nuls: 749

Participation: 77,42%

Exprimés: 21 374

Candidats

Voix

% exprimés

Patrick Lebreton (Progrès 974)

11 853

55,46

Alin Guezello (DVD)

6 373

29,82

Stéphane Grondin (SE)

633

2,96

Harry Malet (SE)

2 515

11,77

