St-Joseph : Oli, la chienne coincée dans un îlet a été sauvée par les pompiers

Disparue depuis quatre jours après une balade, Oli était coincée sur un îlet de la Rivière des Rempart, à environ 250m de la terre ferme.



Les habitants des remparts entendaient la chienne hurler depuis plusieurs soirs. Le GRIMP 974 et les sapeurs-pompiers de Saint-Joseph ont réussi à la localiser et sont partis à sa rescousse ce vendredi.



On se demande encore comment Oli a réussi à monter si haut. Les pompiers ont suggéré qu'elle avait pu avoir été victime d'un papangue. Mais on ne le saura jamais, l'essentiel étant que la chienne soit aujourd'hui saine et sauve.



Mention spéciale pour Guillaume Lecomte qui aurait été le sauveteur de Oli. La chienne a désormais pu retrouver sa famille.