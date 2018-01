St-Joseph : Les agriculteurs de la commune invités à se rendre à la Direction de l'agriculture

Suite au passage de la tempête tropicale Berguitta le 18 janvier 2018, la ville de Saint-Joseph invite les agriculteurs et éleveurs de la commune à signaler les dégâts subis à la Direction de l'Agriculture, de l'Artisanat et du Commerce(0262 357 193 / daac@saintjoseph.re ).Dans la mesure du possible, vous munir de photos ou tout autre document attestant du sinistre.