St-Joseph : Le point sur les écoles

La Ville de Saint-Joseph informe les familles du maintien de la fermeture des écoles, crèches et micro-crèches municipales pour la journée du vendredi 30 novembre 2018, en raison des problématiques d'approvisionnement de la restauration scolaire et afin de garantir des mesures d'hygiène et de sécurité.

Par ailleurs, il est demandé aux agents des écoles et de la restauration scolaire de regagner leur poste afin de procéder aux opérations préparatoires à l'ouverture des classes.