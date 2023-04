A la Une . St-Joseph : Le chauffeur de bus scolaire violait le très jeune enfant de sa compagne

Un quadragénaire pédophile sera jugé le 9 juin prochain devant la cour criminelle pour des faits passibles de 20 ans d'emprisonnement : le viol, l'agression sexuelle et la corruption d'un très jeune enfant dont il était le ti père. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 18:50

Wilfrid D., 46 ans, a un physique impressionnant. Il est aussi grand que large et ses sourcils broussailleux se mêlent à sa barbe grise et à ses cheveux en bataille poivre et sel. Lors de son entrée dans le prétoire de la chambre de l'instruction, ce mardi, personne ne peut imaginer les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il comparait. L'homme s'assoit lourdement sur le banc des accusés et ne souhaite pas prendre la parole. Pour prendre sa défense, son avocat indique que son client a entamé des soins depuis le début de sa période d'incarcération.



Il faut dire que sans surprise, les magistrats de la rue Juliette Dodu ont décidé de prolonger sa période de détention provisoire en attendant son procès devant la cour criminelle, le 9 juin prochain. Le quadragénaire est poursuivi pour viol, agression sexuelle et corruption sur mineur de 15 ans depuis le 6 juin 2021. Quelques jours auparavant, la fille de sa concubine l'avait surpris dans une chambre du domicile en compagnie de son petit frère.







Comble de l'horreur, le marmaille était allongé le sexe du mis en cause dans la bouche. Lors de la procédure, l'enfant qui avait entre 3 et 5 ans aux moments des faits présumés aurait fait des déclarations constantes concernant ce qu'il a subi. "Il a également mimé la scène devant les gendarmes qui lui ont demandé de raconter ce qu'on lui avait fait", précise le président de l'audience alors que la salle est saisie d'effroi.



Décrit comme un homme ayant une attirance pour les enfants, Wilfrid D. détenait des images pédopornographiques dans son téléphone portable. Il les utilisait lors de ses interactions pédophiles avec la jeune victime en guise "d'excitation". Des comportements problématiques auraient par ailleurs été détectés avec la fille de sa conjointe.



Le chauffeur de bus scolaire encourt 20 ans de réclusion criminelle pour les faits reprochés. Il a été maintenu dans sa cellule de la maison d'arrêt de Domenjod. "Il faut qu'il assume ce qu'il a fait", a plaidé Me Louis Weinling Gaze, indiquant ainsi que son client avait reconnu son crime.