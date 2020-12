A la Une .. St-Joseph : La Maison Municipale mue en "Maison du Gecko vert de Manapany "

Comme annoncé au début du mois par le maire de St-Joseph, la cour de la Maison Municipale se transforme ce mercredi matin en "Maison du Gecko vert de Manapany ". Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants y ont planté des lataniers rouges et des vacoas. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 15:25 | Lu 110 fois





Avec la fermeture de la cour de la Maison Municipale, le reptile endémique de la baie, menacé de disparition, était devenu



Le projet porté par le Conseil Municipal des enfants et validé par la ville a donc pour objectif de "créer un parcours de découverte et de sensibilisation sur le Gecko ouvert au grand public. Des panneaux d'information et de présentation seront travaillés avec les enfants dans une approche pédagogique. La cour de la Maison Municipale de Manapany sera ainsi désormais dédiée à promouvoir la sauvegarde du Gecko, symbole de la riche biodiversité de Manapany", indique la municipalité. La plantation réalisée sous l'égide de l'association Nature Océan Indien devrait permettre de reconstituer l'habitat naturel du Gecko Vert de Manapany. Il y trouvera source de nourriture et conditions favorables à sa reproduction.







