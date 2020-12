A la Une .. St-Joseph : L'élection de Patrick Lebreton confirmée par le tribunal administratif

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 18:33 | Lu 120 fois

L'arrêt du tribunal administratif vient d'être rendu : les juges n'ont retenu aucun des moyens déposés par Me Jérôme Maillot, l'avocat de Jeannot Lebon, un candidat qui était arrivé en deuxième position et qui avait intenté un recours contre l'élection de Patrick Lebreton aux dernières municipales de la commune du sud.



Patrick Lebreton était défendu par Me Djalil Gantate et Alain Rapady.



Pour mémoire, Patrick Lebreton avait été élu dès le 1er tour avec 65,47% des voix, devant Jeannot Lebon (20,07%) et Alin Guezelo (14,16%). Le taux de participation avait été de 74,42%.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur