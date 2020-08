A la Une . St-Joseph: Il met sa main dans la culotte d’une passante, 5 mois de prison ferme

Un trentenaire de Saint-Joseph a été condamné à 12 mois de prison dont 7 avec sursis pour avoir agressé sexuellement une connaissance dans la rue. Très alcoolisé au moment des faits, Jimmy T. reconnaît les faits alors que son casier contient déjà 7 mentions pour des vols avec violence. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 07:59 | Lu 2034 fois

Le 9 juin dernier, Jimmy et son camarade de beuverie sont en train de s’alcooliser dans la rue, lorsque passe par là une vieille connaissance.



Le trentenaire l’aborde, puis son camarade l’empêcher de prendre la fuite. C’est là qu’il introduit sa main dans la culotte de la victime.



La victime, très choquée, est immédiatement allée porter plainte. Elle est depuis victime de cauchemars et a peur de marcher seule dans la rue comme l’explique son avocat.



Alors qu’il risquait 5 ans de prison pour cette agression sexuelle, et que son casier fait déjà état de 7 mentions pour vols avec violence, le prévenu a finalement écopé de 12 mois de prison dont 7 avec sursis comme l'indiquent nos confrères de la presse écrite.



Charlotte Molina

