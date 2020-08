A la Une . St-Joseph : Disparition inquiétante de Marie Amélie Duchemane, 63 ans

Les proches de la Saint-Josephoise ne l’ont pas revue depuis dimanche dernier. La disparition inquiétante de Marie Amélie Ducheman, 63 ans, a été signalée aux gendarmes, et sa fille a lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 10:53 | Lu 987 fois

Elle aurait été aperçue pour la dernière fois ce dimanche après-midi, du côté de Saint-Joseph où elle réside.



Depuis, Marie Amélie Duchemane n’a plus donné signe de vie.



La sexagénaire, de type créole blanche, est activement recherchée par ses proches, qui ont lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux, après avoir signalé sa disparition à la gendarmerie de Saint-Joseph.



Si vous l’avez aperçue, contacter la gendarmerie de Saint-Joseph au 0262 56 50 12.



