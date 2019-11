St-Joseph: Disparition d'une mineure

Dans le cadre d'une fugue d'une mineure âgée de 15 ans survenue le vendredi 31 octobre 2019 à Saint-Joseph, un appel à témoins a été lancé.



Il s'agit d'Adèle, Brenda Ligdamis, née le 14/08/2004 à Saint-Paul. Elle vit en famille d'accueil, au 20 rue Jacques, à Saint-Joseph.



Elle a quitté le collège Joseph Hubert de Saint-Joseph le vendredi 31 octobre 2019 au cours de l'après midi, et n'a pas regagné son domicile.



La mineure se fait appeler par son deuxième prénom, Brenda. Elle mesure 1m65, de corpulence ronde, les yeux marrons, les cheveux noirs. Porteuse d'un pantalon noir, d'un bustier mauve et d'un sac d'écolier marron clair ou beige en bandoulière, elle aurait par ailleurs un piercing à la lèvre inférieure et au nez. Elle est susceptible de se déplacer à pieds.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches peut contacter la gendarmerie de Saint-Joseph au 02 62 56 50 12 ou en composant le 17 en dehors des heures ouvrables.