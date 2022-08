La grande Une St-Joseph : Depuis 3 ans, elle tente de récupérer sa maison squattée

Cecile, 23 ans, a reçu ce bien de ses parents. Une donation qui depuis 3 ans vire au cauchemar. Le locataire ne paie plus le loyer et refuse de partir malgré la procédure d’expulsion entamée. Désespérée, la jeune femme a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Par NP - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 11:04

"Je n’ai plus aucun recours et plus les moyens". Cécile ne sait plus vers qui se tourner. La jeune femme veut récupérer la maison reçue en donation de ses parents pour y habiter. L’homme qui y vit refuse pourtant de partir malgré les procédures engagées.



Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, elle lui demande de quitter les lieux à la fin de son contrat qui se termine fin octobre 2020. Depuis, il ne paie plus le loyer. La maison n’est plus entretenue et laissée dans un état déplorable. Le triste constat se fait dès l’extérieur, le gazon n’est plus coupé, la terrasse remplie de poussière et déchets, la moisissure s’est installée sur les murs… À l’intérieur, c’est la désolation. Les déchets là aussi jonchent le sol. L’homme souffre de problèmes de santé.



Le 6 septembre 2021, une décision de justice vient confirmer l’obligation du locataire âgé 72 ans de quitter les lieux "au besoin de l’assistance de la force publique".



Pour faire respecter le jugement, Cécile a fait appel à un huissier et a demandé au préfet de faire intervenir les forces de l’ordre, en vain pour le moment.