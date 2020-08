A la Une . St-Joseph : Découverte macabre, la deuxième en trois jours

Un corps sans vie a été découvert sans vie sur le front de mer de Cayenne à Saint-Joseph. Les pompiers et gendarmes sont sur place. C'est la deuxième découverte macabre en trois jours dans la ville. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 16:03 | Lu 239 fois

Saint-Joseph s’invite malheureusement de la plus mauvaise des manières dans l’actualité. Un corps sans vie a été découvert cet après-midi sur le front de mer de Cayenne. Les pompiers et gendarmes sont sur les lieux pour comprendre les circonstances du drame.



Samedi, c’est au niveau de la Plaine-des-Grègues qu’une autre découverte macabre a été faite. Un quinquagénaire a été retrouvé mort dans son véhicule.



La commune est également endeuillée suite à la rixe mortelle qui s’est déroulée dimanche à Langevin.



