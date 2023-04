Communiqué St-Joseph : Adoption d'une motion contre l'augmentation des impôts locaux décidée par la CASUD

Une motion a été présentée par David Lebon pour le groupe majoritaire Saint-Joseph uni lors du conseil municipal de ce vendredi. Cette motion fait suite à la décision de la CASUD d'augmenter la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par N.P - Publié le Samedi 15 Avril 2023 à 10:02

Le communiqué :



Le 7 avril dernier, la « majorité intercommunale » de la CASUD (composée de la majorité municipale du Tampon, de Saint-Philippe et de l’Entre-Deux ainsi que des 2 élus des oppositions municipales de Saint-Joseph) s’apprêtait à voter une augmentation de la taxe Foncière sur le Bâti (part CASUD).

Les élus de la majorité municipale de Saint-Joseph avaient préalablement transmis au Président de la CASUD un amendement sur les affaires 16 et 21 visant d’une part à retirer l’augmentation de 2 % de la taxe sur le foncier bâti et d’autre part à rééquilibrer le budget primitif (budget principal) de la CASUD sans les recettes qui en découlent.

Le départ en responsabilité des conseillers communautaires issus de la majorité municipale de Saint-Joseph ainsi que des oppositions municipales du Tampon et de l'Entre-Deux ont mis en échec une nouvelle fois les desseins de cette « gouvernance » de faire supporter une nouvelle taxe à la population, après l'augmentation des taxes sur l'eau et l'assainissement le 3 mars dernier (malgré l'opposition de majorité municipale de Saint-Joseph).



Aujourd’hui, vendredi 14 avril 2023, les conseillers communautaires de la CASUD issus des oppositions municipales de Saint-Joseph ainsi que des majorités municipales du Tampon, de l’Entre-Deux et de Saint-Philippe, réunis sans condition de quorum à 15h, ont approuvé l’augmentation de 2 points de la taxe sur le foncier bâti.

Les conseillers communautaires issus notamment de la majorité municipale de Saint-Joseph ont voté pour leur part « CONTRE ».



M. David Lebon a présenté au Conseil Municipal de Saint-Joseph, réuni en ce vendredi 14 avril 2023, une motion au nom du groupe majoritaire « SAIT-JOSEPH UNI », condamnant cette hausse d’impôt qui va grever une nouvelle fois le porte-monnaie des contribuables de Saint-Joseph.

Après en avoir débattu, cette motion a été approuvée par tous les conseillers présents et représentés de la majorité municipale « SAINT-JOSEPH UNI » (32 voix pour).

M. Louis Jeannot Lebon a voté contre la motion, et donc pour le matraquage fiscale d’une population déjà fragilisée.

Une nouvelle fois, force est de constater que M. Louis Jeannot Lebon a agi dans son intérêt personnel à visée politique et contre les intérêts de la population Saint-Joséphoise.