Communiqué St Joseph : A la découverte d'un jeune entrepreneur

Communiqué de la Ville de Saint-Joseph : Par Ville de Saint-Joseph - Publié le Lundi 31 Juillet 2023 à 17:27

Découvrez ou redécouvrez le Reportage où il est question de présenter l'activité de Matthieu Dijoux de Nature Kreol Un jeune Saint-Joséphois en situation de handicap qui développe sa gamme de jus frais et notamment des citronnades à base de gingembre et curcuma de la Plaine des Grègues.

En deux années d'activité, le chef d'entreprise s'est constitué une clientèle régulière, et ses produits sont désormais disponibles chez certains commerçants, restaurants du secteur.





