A la Une . St-Joseph : 5 écoles fermées ce lundi suite aux intempéries

Par NP - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 18:36



"Suite à l'épisode pluvieux de ce week-end (28/08 et 29/08), certains quartiers de Saint-Joseph sont encore impactés par des coupures d'eau, notamment dans les Hauts de l'Est.

Ne pouvant garantir les conditions d'accueil et d'hygiène requises dans certaines écoles, la Ville de Saint-Joseph informe que, pour la journée du lundi 30 août 2021, elle ne sera pas en mesure d'accueillir les enfants des écoles primaires suivantes : La Crête 1er village

La Crête 2ème village

Grand Galet

Grand Coude

